Ex-refém das Farc diz que pensou em suicídio no cativeiro

O ex-deputado colombiano Sigifredo López, libertado na quinta-feira pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) após quase sete anos em cativeiro, admitiu nesta sexta, 6, que em alguns momentos pensou em se suicidar. "Pensei no suicídio como uma opção, mas desisti depois de pensar em minha família", disse López à Rádio Caracol. Veja também: Itamaraty parabeniza Colômbia por sucesso no resgate Cronologia dos sequestrados das Farc Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Jornalistas analisam participação do Brasil "Não fiquei louco nestes anos de cativeiro (...) porque Deus estava comigo e por causa da força do amor", disse López, advogado de 45 anos. O ex-deputado afirmou ainda que desistiu da ideia do suicídio depois de ouvir as mensagens nas emissoras de rádio de sua família. "Ouvia minha mamãe, de 72 anos, que tem diabetes, e minha esposa me dizendo o quanto me amavam e esperavam por mim, e meus filhos, que sempre me lembravam o quanto precisavam de mim", contou ele. López havia sido capturado em abril de 2001 junto com outros 11 de seus colegas deputados da Assembleia Legislativa de Cauca, no sul da Colômbia. Ele foi o único deles a sobreviver a um confuso incidente armado, no qual os outros deputados morreram baleados em junho de 2007. Após a libertação, em suas primeiras declarações o ex-parlamentar culpou a guerrilha pela morte dos colegas.