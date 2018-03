EXCLUSIVO-Betancourt admite possível candidatura na Colômbia A recém-libertada refém da guerrilha colombiana Ingrid Betancourt deixou aberta a possibilidade de se lançar novamente candidata à Presidência da Colômbia, embora não esteja obcecada pela idéia. Em suas primeiras declarações em que admite a possibilidade, em uma entrevista à Reuters Television nesta terça-feira, ela disse que voltará à Colômbia com "prudência" frente ao temor de que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) tentem se vingar de sua libertação, na semana passada, junto com outros 14 reféns, em uma operação militar. Ao ser consultada sobre a possível candidatura presidencial, afirmou que "sim, posso servir à Colômbia e esse é um método, por que não? Mas não quero fazer disso uma espécie de obsessão. Não!" (Reportagem de Evelyn Sayan)