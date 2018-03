EXCLUSIVO-Cuba promete recursos a agricultores particulares Cuba começou a oferecer a agricultores particulares, de forma financiada, equipamentos e outros recursos como parte dos esforços do presidente Raúl Castro para intensificar a produção e reduzir a dependência cubana das importações. A medida veio a público apenas dois dias depois de o governo ter promulgado um decreto autorizando a entrega a particulares do usufruto de terras ociosas. Em várias partes de Cuba, agricultores estão sendo convocados para participarem de reuniões nas quais falam a respeito de que máquinas e insumos precisam a fim de aumentar a produtividade das terras. "Mandaram que apresentássemos imediatamente o pedido do que precisamos para aumentar a produção. A Venezuela e o Irã teriam concedido crédito para a compra desses produtos", afirmou o tesoureiro de uma cooperativa privada depois de uma reunião ocorrida nesta semana, na região central de Cuba. O Irã acertou recentemente ampliar de 200 milhões para 500 milhões de euros seu montante de crédito comercial com Cuba. Já a Venezuela patrocina atualmente dezenas de projetos industriais e agrícolas na ilha caribenha. A Associação de Pequenos Produtores pediu a centenas de camponeses da região central de Cuba que requisitem aquilo de que precisam. "Podemos pedir tudo aquilo de que necessitamos: peças e equipamentos, sistemas de irrigação, insumos, moinhos de vento para os poços. Enfim, tudo aquilo de que precisamos para produzir", acrescentou o membro da cooperativa. Neste ano, Raúl descentralizou o sistema de tomada de decisão no setor agrícola, reduziu drasticamente a burocracia e tamanho do Estado, que compra entre 70 e 80 por cento da produção, e duplicou ou até triplicou o preço pago aos agricultores. Os plantadores podem vender os restantes 20 a 30 por cento de suas colheitas nos mercados. Com a medida, o presidente cubano reconheceu pela primeira vez a capacidade de produção dos 250 mil agricultores e mil cooperativas particulares de Cuba, que detêm apenas um quarto das terras do Estado. (Reportagem de Marc Frank) REUTERS FE