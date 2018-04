EXCLUSIVO-Pesquisa aponta empate no referendo da Venezuela Uma pesquisa revelou na terça-feira um empate técnico entre o "sim" e o "não" no referendo de domingo sobre a reforma constitucional na Venezuela. De acordo com o respeitado instituto Datos, ambas as opções têm 50 por cento das intenções entre as pessoas que pretendem votar (70 por cento do total). A margem de erro é de 2,2 por cento. "Tudo dependerá da abstenção, porque o posicionamento entre 'sim' e 'não' parece que não vai mudar muito, são relativamente estáveis", disse à Reuters o diretor-executivo da empresa, Joseph Saade. Outras pesquisas recentes também indicaram empate técnico no referendo. O voto é facultativo. Sobre o total do eleitorado (inclusive os que pretendem se abster), a pesquisa Datos mostra que 58 por cento são contra a reforma, com a qual o presidente Hugo Chávez espera acabar com os limites à sua reeleição. Outros 42 por cento são favoráveis às mudanças constitucionais, que incluem também uma redução na jornada semanal de trabalho. "O problema para fazer projeções eleitorais é que não temos precedente. É a primeira vez desde que Chávez está no poder que, diante de um evento eleitoral, nossos números não mostram uma vantagem para o governo", acrescentou Saade. O instituto ouviu 2.000 pessoas em todo o país de 28 de outubro a 8 de novembro, e atualizou a amostra com mais mil entrevistas entre os dias 19 e 22 de novembro. (Por Enrique Andrés Pretel)