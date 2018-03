Executiva colombiana morre em explosão em prédio

Uma executiva de uma firma financeira colombiana morreu nesta sexta-feira, 3, e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba em um edifício de escritórios no norte de Bogotá, informaram fontes policiais. A explosão afetou a empresa Invergroup S/A, de financiamento de compra de veículos e outros bens, e que funciona no quinto andar do prédio. A vítima mortal, identificada como Patricia Gamboa, de 37 anos, era executiva de conta da empresa. Outros funcionários da firma expressaram às autoridades sua estranheza com o fato e disseram que não receberam ameaças. O diretor de segurança cidadã da Polícia colombiana, general Orlando Paéz, disse que, aparentemente, uma bomba com cinco quilos de explosivos foi colocada no banheiro das mulheres. Inicialmente, havia sido informado que a explosão, que causou destroços materiais em vários escritórios, tinha sido produzido pelo vazamento de gás de um botijão de gás doméstico.