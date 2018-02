Exército chileno protege agressores da era Pinochet, diz Anistia As Forças Armadas do Chile continuam a impedir que seus integrantes sejam julgados pelos crimes de assassinato e tortura praticados durante a brutal ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), afirmou a Anistia Internacional nesta quarta-feira. Alguns oficiais militares da época de Pinochet continuam a ocupar importantes cargos, enquanto outros ingressaram na política e prejudicam os esforços para punir os responsáveis pelos abusos, disse Sergio Laurenti, diretor-executivo da Anistia no Chile. "Claramente, houve algum tipo de blindagem institucional realizado pelas Forças Armadas a fim de proteger seus membros", afirmou Laurenti, antes do lançamento do relatório anual do grupo de defesa dos direitos humanos. "O principal motivo para dizermos isso é que há oficiais em altos postos das Forças Armadas que são responsáveis por atos de violação dos direitos humanos", acrescentou. Cerca de 3.000 pessoas foram mortas durante o governo de Pinochet e outras 28 mil sofreram torturas. A maior parte das vítimas seriam ativistas de esquerda. Laurenti destacou o fato, por exemplo, de a Marinha não reconhecer a prática de tortura a bordo do navio de treinamento Esmeralda, no começo da ditadura. Os grupos de defesa dos direitos humanos e os familiares das vítimas afirmam que a Justiça caminha muito lentamente. Pouco mais de 20 autoridades das forças de segurança foram condenadas por crimes do tipo até agora, quase duas décadas após o fim da ditadura. Cerca de 500 encontram-se sob investigação. Laurenti disse que os militares tornaram-se mais abertos à medida que oficiais mais bem treinados e favoráveis à democracia galgaram postos na carreira, mas ressaltou que outros ainda tentavam impedir o trabalho da Justiça e que havia um certo grau de "negligência." "O governo diz que está deixando a Justiça seguir seu ritmo. Na prática, o governo poderia empenhar-se mais. No entanto, ninguém deseja ter essa batata quente nas mãos", afirmou. Uma lei de anistia de 1978 aprovada por Pinochet a fim de proteger os membros das Forças Armadas, policiais e integrantes dos serviços secretos da possibilidade de serem julgados continua em vigor. No entanto, a Suprema Corte do país, nos últimos anos, autorizou a abertura de vários processos. Na segunda-feira, quase cem ex-soldados e ex-membros da polícia secreta do regime Pinochet tiveram mandatos de prisão expedidos, na maior operação do tipo já ocorrida no Chile. Essas pessoas são acusadas de participar do sequestro e do assassinato de 42 pessoas como parte da "Operação Colombo", durante a qual 119 opositores da ditadura morreram. Pinochet morreu em 2006. O ditador chegou a ser acusado formalmente, mas nunca foi levado a julgamento completo por causa dos crimes cometidos durante o governo dele. Cerca de 200 mil pessoas fugiram do Chile para o exílio enquanto o general esteve no poder. Advogados dos membros das Forças Armadas investigados afirmam que tudo não passa de uma caça às bruxas. "Esses julgamentos são totalmente ilegais porque a lei de anistia ainda continua em vigor", afirmou Jorge Balmaceda, advogado que defende, entre outros, Pedro Espinoza, ex-comandante da polícia secreta chilena.