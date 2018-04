Exército colombiano apreende 2,5 t de explosivos das Farc

Tropas do Exército colombiano apreenderam, no departamento de Antioquia, cerca de 2,5 toneladas de um poderoso explosivo que seria utilizado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para fabricar pelo menos 5 mil minas, informaram hoje fontes oficiais. O comandante da quarta Brigada do Exército, geral Alberto José Mejía Ferrero, afirmou a jornalistas que a carga do explosivo Anfo foi localizado em uma zona rural da localidade de San Francisco, leste de Antioquia. Ferrero disse que, com essa quantidade de explosivos, as Farc "poderiam fabricar artesanalmente um total de 5 mil minas", que seriam utilizadas contra o Exército, a Polícia e a população civil. Em outra operação, a Polícia confiscou na localidade de Argélia, também em Antioquia, 16 quilos do explosivo R-1, que posteriormente foram destruídos pelo Exército. Nenhum guerrilheiro foi preso durante as duas operações, segundo comunicaram as autoridades.