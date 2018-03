Exército colombiano apresenta rebeldes detidos no resgate

O Exército colombiano apresentou à imprensa nesta quinta-feira, 3, os dois rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), entre eles o "comandante César", detidos na quarta na operação que libertou a franco-colombiana Ingrid Betancourt e mais 14 reféns. Veja também: 'Ingrid tem algumas seqüelas, mas está muito bem', diz marido Reféns contam como era o dia-a-dia O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre Ingrid "César", como Gerardo Aguilar Ramírez é conhecido, e Alexander Farfán, cujo apelido é "Gafas", permaneceram em silêncio durante a apresentação, ao longo da qual ficaram lado e lado, entre agentes da Polícia Militar do Exército. Nenhum dos dois integrantes das Farc aceitou responder às perguntas dos jornalistas. "César", considerado o líder carcereiro da guerrilha, apresentava hematomas pelo corpo e algumas escoriações em seu rosto. O general Mario Montoya, que apresentou os detidos, também mostrou aos jornalistas algumas das correntes e cadeados usados para prender os reféns no cativeiro.