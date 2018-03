Exército colombiano divulga vídeo de resgate dos reféns

O Ministério da Defesa colombiana divulgou nesta sexta-feira, 4, um vídeo de três minutos da operação de resgate dos 15 reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), realizada na quarta-feira. Nas imagens, mostradas em uma coletiva de imprensa no ministério, observa-se Ingrid Betancourt e os três seqüestrados americanos em meio a uma clareira na selva. Adiante, quando são informados que estão livres e que tudo se tratava de uma operação do exército, o grupo começa a rir e chorar a bordo do helicóptero. Durante a coletiva de imprensa no Ministério da Defesa, o general Mario Montoya (assista ao vídeo, com imagens da TV Caracol) explicou que foi falado para os guerrilheiros que uma equipe de jornalistas acompanharia o transporte dos reféns às outra localidade, justificando, assim, a presença das câmeras na operação. A libertação de Ingrid e outros reféns se deu por meio de uma operação em que as forças colombianas se infiltraram nas Farc e simularam o transporte dos reféns para outra parte do país. Após a divulgação na coletiva, a televisão colombiana reproduziu as imagens, que posteriormente foram hospedadas em sites na internet. O ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, negou a participação estrangeira na ação, e assegurou que foi "100% colombiana". "Não tinha nenhum estrangeiro participando." Santos explicou que as autoridades americanas foram informadas 10 dias antes da operação como parte de um compromisso que o presidente colombiano Álvaro Uribe assumiu com seu colega americano George W. Bush - Washington participaria de qualquer ação que envolvesse os três reféns americanos.