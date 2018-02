Exército colombiano fecha rádio das Farc

O exército colombiano desmantelou uma emissora das Farc nas montanhas de Ipiales, povoação da fronteira com o Equador, disseram neste domingo, 11, porta-vozes do grupo de guerrilha. A estação foi descoberta no sábado, 10, por uma brigada móvel, informaram fontes militares da região. As tropas encontraram a emissora quando avançavam em "operações de registro e controle de área", acrescentou a fonte, que indicou que as tropas apreenderam "dois estúdios técnicos de emissão e uma base de antenas fixas que permitia enviar o sinal a todo sul do país." Também foram apreendidos vários painéis solares, baterias e matérias informativos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). A fonte disse que esta emissora da "Voz da Resistência", como são conhecidas as estações dos rebeldes, pertencia à frente 48 da organização, que atua na fronteira com o Equador.