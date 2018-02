Exército colombiano mata 6 guerrilheiros das FARC

O Exército colombiano matou seis supostos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) no departamento (estado) de Guaviare, no sul do país, informaram nesta segunda-feira, 22 fontes militares.

O enfrentamento entre os guerrilheiros e as Forças Armadas ocorreu na vila de Barranquillita. As datas dos conflitos não foram informadas pelos oficiais.

No local, o Exército apreendeu seis fuzis, uma submetralhadora e grande quantidade de munição.

Os militares também localizaram uma oficina para fabricação de explosivos e outro depósito com maquinarias industriais.

No último sábado, as FARC atacaram as cidades de Caldono, Cajibio e Jambalo, no departamento de Cauca, sudoeste da Colômbia. As ofensivas deixaram dois soldados e dez civis feridos.

O presidente colombiano, Álvaro Uribe, considerou que com essas ações empreendidas pela coluna "Jacobo Arenas", uma unidade rebelde de elite, as FARC buscam "oportunismo eleitoral".