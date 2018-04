Exército colombiano mata 9 e prende 6 membros das Farc

Tropas do Exército colombiano mataram nesta quarta-feira, 19, nove guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e prenderam outros seis, entre estes três menores de idade, no departamento de Putumayo, na fronteira com o Equador.

Um porta-voz do Comando Geral das Forças Armadas da Colômbia disse à Agência Efe que militares trocaram tiros com rebeldes na madrugada desta quarta, em uma região conhecida como Las Lomas, às margens do rio San Miguel.

As autoridades disseram que entre os detidos, além dos três menores, há três mulheres.

Na operação, foram destruídos três acampamentos nos quais os guerrilheiros se escondiam e apreendidos nove pistolas, 17 armas de grosso calibre, 300 detonadores, 63 granadas, 32 minas, 40 metros de pavio e dois lança-granadas, entre outros armamentos.