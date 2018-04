Exército confirma morte de 15º militar brasileiro no Haiti

O Exército brasileiro informou neste domingo, 17, que recuperou o corpo do major Francisco Adolfo Vianna Martins Filho, observador militar da Missão de Estabilização da ONU no Haiti (Minustah), aumentando para 15 o número de militares brasileiros mortos no terremoto que atingiu o país na terça-feira.

Martins estava na lista de desaparecidos brasileiros desde o dia do tremor, na qual ainda restam três militares.

A médica Zilda Arns, fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança, ligada à Igreja Católica, e Luiz Carlos da Costa, o segundo civil mais importante na hierarquia da ONU no Haiti, são outros brasileiros que morreram no tremor.Outros 16 militares ficaram feridos no terremoto e foram levados para o Hospital Geral de São Paulo.

Segundo um comunicado do Exército, todos ficarão internados "até o término do período de quarentena", mesmo os que já estão em condições de receber alta.

De acordo com a nota, "nenhum militar necessitou transferência para a Unidade de Terapia Intensiva" e "a maioria apresenta pequenas lesões sem gravidade", como fraturas, entorses e escoriações.