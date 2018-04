Exército confirma morte de 17º militar brasileiro no Haiti

O Exército confirmou nesta segunda-feira, 18, a morte do coronel João Eliseu Souza Zanin, um dos militares brasileiros que estavam desaparecidos no Haiti desde oterremoto da última terça-feira.

Veja também:

Brasil pode dobrar presença no Haiti, diz comandante

Ban pede mais 3.500 soldados ao Conselho de Segurança

Total de mortos entre funcionários da ONU chega a 46

Segundo um comunicado oficial, o coronel Zanin servia no Gabinete do Comandante do Exército e estava no Haiti participando de reuniões de coordenação de pessoal.

Com isso, sobe para 19 o número de brasileiros mortos no terremoto haitiano, sendo 17 militares que participavam da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah) e dois civis - a médica Zilda Arns, fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança, e Luiz Carlos da Costa, o segundo civil mais importante na hierarquia da ONU no Haiti.

O terremoto de 7 graus na escala Richter aconteceu às 19h53 (Brasília) da terça-feira passada e teve epicentro a 15 quilômetros de Porto Príncipe, a capital haitiana. Segundo declarações à Agência Efe, o primero-ministro do Haiti, Jean Max Bellerive, acredita que o número de mortos superará 100 mil.