Exército confirma morte do 16º militar brasileiro no Haiti

O Comando do Exército brasileiro confirmou na manhã desta segunda-feira, 18, a identificação do corpo do Tenente-Coronel Marcus Vinícius Macedo Cysneiros, que era considerado desaparecido na cidade de Porto Príncipe, no Haiti, desde o último dia 12, em razão do terremoto ocorrido no país.

Cysneiros, que servia no Gabinete do Comandante do Exército, desempenhava funções de observador militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah).

Com esta identificação, sobe para 16 o número de militares brasileiros mortos em decorrência do terremoto. Outros dois civis brasileiros também morreram: Zilda Arns e o diplomata Luiz Carlos da Costa.

Na lista de desaparecidos brasileiros na missão desde o dia do tremor ainda restam dois militares: o coronel João Eliseu Souza Zanin, do Gabinete do Comandante do Exército, e o major Márcio Guimarães Martins, do Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista.