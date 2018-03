Exército do Equador confirma fogo cruzado com 'grupo irregular' O Exército do Equador informou na sexta-feira que houve um enfrentamento "fortuito" entre militares e membros de grupos irregulares na fronteira com a Colômbia, em uma ação que não fez vítimas e ninguém foi capturado. O combate completa a série de incidentes na fronteira entre os dois países, desde que militares colombianos adentraram o território equatoriano para destruir um acampamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O "fogo cruzado" aconteceu na quarta-feira na área fronteiriça de Quebrada del Ají, na província equatoriana de Sucumbíos, quando as tropas equatorianas perseguiram o grupo ilegal. "Foi um combate de encontro. Houve um encontro acidental entre uma célula dos grupos irregulares, mas não há vítimas nem capturados", confirmou à Reuters o general Fabián Narváez, comandante da quarta divisão do Exército do Equador. Narváez não quis dizer se o encontro foi com membros das Farc, mas meios locais asseguraram que se tratava da frente 48 da organização, que opera na fronteira. As forças militares e policiais do Equador foram ordenadas a impedir a presença de qualquer grupo armado irregular em seu território, na tentativa de repelir supostas operações guerrilheiras. Desde o ataque colombiano, em 1o de março, no qual morreu um líder das Farc Raúl Reyes, o Equador mobilizou cerca de mil militares ao longo dos 600 quilômetros de fronteira. A patrulha encontrou bases clandestinas e material explosivo, confirmou Narváez. Quito e Bogotá estão com as relações diplomáticas rompidas desde a incursão, qualificada pela comunidade internacional como uma violação do território equatoriano. A Organização dos Estados Americanos (OEA) enviou uma missão para ajudar ambos os países a solucionar a crise. (Reportagem de Alexandra Valencia)