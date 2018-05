Exército mexicano captura mais 9 envolvidos nas mortes de 145 pessoas

MÉXICO - O exército mexicano capturou nove supostos membros do cartel Los Zetas que estariam envolvidos no assassinato de 145 pessoas, cujos corpos foram encontrados no início de abril em valas clandestinas no norte do país, informou nesta terça-feira, 19, a Secretaria da Defesa Nacional (Sedena).

Com isso, já há 64 detidos por suposta relação com as mortes de 145 pessoas no município de San Fernando, no estado de Tamaulipas, crimes que teriam vínculo com atividades do crime organizado, principalmente do narcotráfico.

A Sedena indicou em comunicado que os soldados detiveram na segunda-feira cinco homens e quatro mulheres em Ciudad Victoria, capital do estado de Tamaulipas, fronteiriço com os Estados Unidos.

Os detidos, segundo a Sedena, são integrantes do cartel das drogas Los Zetas. Um deles é segurança de Martín Omar Estrada, conhecido como 'El Kilo', que foi capturado nos últimos dias e é tido como o chefe da organização criminosa em San Fernando.

De acordo com a Sedena, os capturados "manifestaram ter participado da detenção do ônibus e da retenção de passageiros para que um integrante selecionasse as pessoas" que seriam sequestradas.

Os outros 55 detidos, que já se encontram em prisão preventiva por 40 dias, são 39 supostos membros do Los Zetas e 16 policiais municipais de San Fernando que são acusados de acobertar os criminosos.

As autoridades acreditam que as vítimas eram passageiros de um ônibus que foram sequestrados e assassinados entre 19 e 31 de março pelo Los Zetas.