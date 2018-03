Exército usou símbolo da Cruz Vermelha no resgate de Ingrid

A inteligência militar colombiana usou o símbolo da Cruz Vermelha na recente operação de resgate de 15 reféns em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), incluindo a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, afirma a CNN nesta quarta-feira, 16. Ex-refém das Farc pede que Brasil participe de mediação 'Não traí as Farc', diz carcereiro de Ingrid Betancourt O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt A CNN assegura em seu site que o uso desse símbolo pode ser considerado "um crime de guerra" pela Convenção de Genebra e a legislação internacional humanitária. Ingrid e 14 reféns das Farc foram resgatados no dia 2 de julho pelo Exército colombiano, em uma operação na qual foram detidos dois rebeldes, sendo que um deles assegurou ter visto durante o resgate símbolos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). O CICV insistiu em que "não recebeu nenhuma solicitação nem participou da operação", considerada um êxito pelo governo colombiano. A CNN afirma que teve acesso a várias fotografias do grupo da inteligência militar colombiana que liderou o resgate, fornecidas por uma fonte militar confidencial, nas quais se vê um homem que usava o famoso símbolo da organização internacional. "Está claro que as convenções são muito rígidas a respeito do uso do símbolo, pelo que ele representa: imparcialidade e neutralidade. O risco é que qualquer uso incorreto do símbolo possa enfraquecer essa neutralidade da Cruz Vermelha", afirmou à CNN o analista legal internacional Mark Ellis. Segundo Ellis, "a maneira como as imagens mostram o uso do símbolo poderia considerar o ato um crime de guerra". As fotos foram tiradas pouco antes do início da missão, segundo a fonte, que tentava vender o material à CNN. A emissora diz que não as comprou pelo preço solicitado, pois era incapaz de verificar a autenticidade das imagens. Além das fotos, a rede americana teve acesso a um vídeo que mostra um símbolo com as palavras "Missão Internacional Humanitária".