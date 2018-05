Explosão atinge canal de TV do Chile Um artefato explosivo foi detonado na noite de quinta-feira a poucos metros de um canal privado da televisão do Chile, mas não deixou feridos nem causou danos graves. Segundo imagens do próprio canal 13, desconhecidos cortaram a grade do pátio traseiro do local para lançar uma bomba de ruído e panfletos com textos questionando o papel dos meios de comunicação. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, mas nos folhetos há convocações para protestos no próximo dia 11 de setembro, quando se relembra o aniversário do golpe de estado liderado pelo ex-ditador Augusto Pinochet em 1973. Segundo testemunhas, a explosão aconteceu no momento em que o ministro da Fazenda, Andrés Velasco, gravava uma entrevista em um estúdio do canal e quando dezenas de pessoas formavam fila na entrada para participar de um programa ao vivo. A explosão aconteceu uma dia depois de grandes protestos no Chile exigindo melhorias nas condições trabalhistas que deixaram saldo de dezenas de feridos e 700 detidos. (Por Mónica Vargas)