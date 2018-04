Explosão de avião deixa 7 pessoas feridas na Colômbia

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira, 18, na explosão de um avião da Polícia colombiana no aeroporto de Medellín, capital do departamento de Antioquia (noroeste), informaram fontes oficiais. Segundo informações, um grupo de agentes da polícia se preparava para embarcar na aeronave quando houve a explosão, cujas causas ainda não foram determinadas. Veja também: Helicóptero cai na costa da Escócia; todos sobrevivem Devido à força da explosão, que partiu o avião em dois, seis agentes e um técnico ficaram feridos. Todos foram levados para hospitais próximos, nos quais foi constatado que três estão em estado grave. A aeronave iria levar os agentes do Batalhão Móvel de Choque (Esmad) ao departamento (estado) de Chocó, onde amanhã haverá uma greve. Uma fonte da polícia acrescentou que as autoridades trabalham com a hipótese de a explosão ter ocorrido durante o abastecimento da aeronave. O acidente causou a suspensão temporária das operações no terminal aéreo.