Explosão de mina terrestre das Farc mata 2 crianças na Colômbia

BOGOTÁ - Duas crianças, de 11 e 15 anos, morreram, enquanto seu pai ficou gravemente ferido, após pisarem em uma mina terrestre aparentemente instalada por guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em uma estrada rural no departamento colombiano de Antioquia, informaram fontes militares nesta segunda-feira, 18.

Especialistas do exército colombiano foram levados ao local e iniciaram uma revisão na região a fim de livrá-la de outros explosivos que possam ter sido enterrados por integrantes das Farc.

No início deste mês, a Colômbia lembrou as 9.133 vítimas de minas terrestres desde 1990, das quais 7 mil sobreviveram, embora a maioria mutilada ou cega. Com isso, a Colômbia é o segundo país mais afetado por esse tipo de artefato, atrás apenas do Afeganistão.