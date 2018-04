Explosão em depósito de fogos de artifício mata pelo menos 6 no México

Pelo menos seis pessoas morreram e dez sofreram graves queimaduras após a explosão de material para fogos de artifício em um bairro do leste da capital mexicana, informaram fontes oficiais.

A Secretaria de Segurança Pública local confirmou que a explosão aconteceu em um depósito de uma fábrica clandestina de artefatos pirotécnicos.

As autoridades indicaram que entre as vítimas estão duas crianças de cinco e oito anos, e dez pessoas foram levadas a hospitais para atendimento. Além disso, várias casas da vizinhança foram danificadas e, por isso, desalojadas para que os peritos de segurança realizassem inspeções.

Embora as autoridades não tenham informado as causas do acidente, uma das primeiras versões indica que aparentemente houve explosão de botijão de gás de cozinha armazenados no local.

Segundo testemunhas, a detonação fez com que várias das vítimas fossem mutiladas e tivessem parte de seus corpos lançadas a vários metros de distância.

A Justiça local iniciou investigação para determinar os responsáveis pelo fato.