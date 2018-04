Explosão fere sete civis e quatro soldados na Colômbia

Quatro militares e sete civis ficaram feridos na explosão de uma granada de fragmentação no povoado colombiano de Toribío, no departamento (estado) de Cauca, no sudoeste da Colômbia. As autoridades locais não informaram ainda da explosão, mas meios de imprensa locais dizem que um dos soldados, aparentemente bêbado, acionou a granada. Os quatro soldados, da mesma forma que os sete civis, entre eles uma criança, foram levados ao hospital local, onde receberam atendimento médico. Pelo menos um dos soldados tem ferimentos graves e nas próximas horas será levado para Popayán, a capital do departamento.