Explosão na câmara do comércio deixa um morto na Venezuela

Uma bomba explodiu neste domingo, 24, do lado de fora da sede da principal câmara de comércio da Venezuela, matando uma pessoa. A explosão ocorreu perto da entrada da Fedecamaras, localizada em um bairro de classe média de Caracas. "Havia uma pessoa nas proximidades e foi atingida pela onda de choque", informou o chefe da Polícia Federal, Marcos Chávez. Segundo ele, a vítima ainda não foi identificada. De acordo com Lope Mendoza, vice-presidente da câmara de comércio, a explosão teve como objetivo intimidar os líderes comerciais que estão fazendo críticas ao presidente Hugo Chávez. Mendoza disse que não é a primeira vez que a câmara foi atacada. "Ninguém vai nos intimidar. Nós continuaremos defendendo nossos princípios", disse ele. Autoridades do governo negaram que a administração de Chávez está por trás dos ataques. Na semana passada, o presidente da Fedecamaras, José Manuel Gonzalez criticou duramente Chávez por acusar os comerciantes locais de estocar produtos para vendê-los mais tarde a preços maiores à medida que os venezuelanos sofrem com esporádicas falta de alimentos.