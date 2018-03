Explosões em hotéis na Colômbia deixam 1 morto e 5 feridos

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em duas explosões ocorridas em dois hotéis da cidade colombiana de Neiva, capital do departamento (estado) de Huila. Segundo as fontes, as explosões aconteceram com poucos minutos de intervalo e afetaram os hotéis Sulicam e Plaza, localizados em pleno centro de Neiva. O primeiro dos artefatos explodiu por volta das 22h50 (0h50 de Brasília) e o segundo, cerca de dez minutos depois. Ainda não está claro o tipo de explosivo utilizado nem quem poderia ser o autor dos ataques. A situação mais grave foi registrada no Hotel Sulicam, próximo ao Hotel Plaza. Ali a carga explodiu no segundo apartamento, derrubando pelo menos uma parede de um dos quartos. Segundo a Rádio Caracol, que cita fontes de organismos de socorro, a explosão no Sulicam deixou um morto, de cerca de 65 anos de idade, além de quatro feridos, um deles com traumatismo craniano.