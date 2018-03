Expulsão de agência não implica rompimento com EUA, diz Morales A Bolívia não romperá relações diplomáticas com o governo norte-americano, afirmou na quinta-feira o presidente boliviano, Evo Morales, ainda que tenha celebrado a decisão dos cocaleiros de expulsar da região de Chapare (no Departamento de Cochabamba, centro do país) a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid). O dirigente deu essa declaração enquanto meios de comunicação da Bolívia informavam que os funcionários da agência norte-americana haviam saído de Chapare na quarta-feira, acatando uma ordem de sindicatos de cocaleiros e de autoridades de municípios da região. Naquele dia, os funcionários da Usaid teriam abandonado voluntariamente Chapare a fim de evitar choques ou outros episódios violentos depois da decisão dos cocaleiros de expulsar a agência sob a acusação de que ela daria apoio a atividades contra o governo de Morales. "Nós nunca iremos romper relações com ninguém porque somos da cultura do diálogo. Vamos ter relações com todo mundo, mas sob a condição de que haja respeito mútuo entre os governos", afirmou Morales referindo-se aos vínculos entre a Bolívia e os EUA, tensos desde que o atual presidente chegou ao poder, em 2006. Morales, que também foi líder cocaleiro na região de Chapare e que assistiu a uma manifestação de agricultores no distrito de Chuquisaca (sul), afirmou serem "evidentes" as atividades conspiratórias dos EUA contra seu governo. "Saúdo a decisão do movimento camponês. Agora sinto que, se tudo der certo, Chapare não será apenas um território livre do analfabetismo mas também do imperialismo norte-americano", disse. Os cocaleiros, adotando o discurso antiimperialista de Morales, acusaram a Usaid de dar apoio a atividades da oposição direitista com o pretexto de combater o narcotráfico. A Bolívia, segundo o governo dos EUA, é o terceiro maior produtor de cocaína do mundo, depois da Colômbia e do Peru. "Não há motivo para que nos curvemos diante do império. Vocês tinham de ver os gringos atirando contra a gente em Villa Tunari (Chapare). A situação estava grave. Viva a soberania, viva a dignidade", afirmou, responsabilizando pela situação os governos bolivianos anteriores. A Usaid, por meio de vários projetos de desenvolvimento econômico e social, canaliza para o Chapare parte de sua ajuda às operações de combate às drogas, que chega a quase 100 milhões de dólares anuais. "Todo o dinheiro da Usaid ia para as prefeituras (em sua maioria controladas pelos opositores). E isso fez com que se desestabilizasse o governo. Vamos continuar com os esforços de erradicação, mas não queremos mais a Usaid", disse o prefeito de Villa Tunari, Feiliciano Mamani. (Reportagem de Ana María Fabbri)