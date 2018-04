FAB atendeu 2.055 vítimas em Hospital de Campanha no Haiti

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou comunicado na noite desta quinta-feira, 28, informando que 2.055 atendimentos foram realizados no Hospital de Campanha da Aeronáutica (HCAMP), em Porto Príncipe, capital do Haiti.

Hoje, mais três aeronaves da FAB decolaram rumo ao Haiti com mais 24,37 toneladas de carga. Até o momento, a FAB já transportou 432,35 toneladas de carga e 926 passageiros em apoio à Operação Haiti.

Também nesta manhã, setenta e quatro brasileiros, entre militares e civis, embarcaram no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, no porta-aviões Cavour, da marinha italiana. Eles farão parte da operação conjunta Brasil/Itália de ajuda humanitária ao Haiti. Esta é a primeira vez que as marinhas dos dois países atuam em parceria.

O objetivo maior da missão será realizar atendimento médico no próprio navio, que servirá como hospital para os sobreviventes do terremoto que abalou o Haiti no dia 12. A previsão é que a embarcação chegue ao seu destino em 1º de fevereiro e permaneça por um mês ou mais atuando ao longo da costa haitiana.