Falha no metrô leva caos à capital chilena e governo se desculpa O transporte público da capital chilena sofreu nesta sexta-feira um dos seus piores transtornos por causa de uma interrupção no serviço da rede de trens subterrâneos, saturando as linhas de ônibus e obrigando o governo a adotar medidas de contingência e a pedir desculpas.