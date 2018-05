Familiares de reféns das Farc chegam a Caracas para negociar

Um grupo de 15 pessoas, familiares de líderes políticos seqüestrados pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), viajaram nesta segunda-feira, 20, a Caracas para se encontrarem com o presidente Hugo Chávez e discutirem o intercâmbio humanitário, segundo o venezuelano El Universal. A delegação viajou em um vôo às 8h40 (local), de Bogotá a Caracas, onde foram recebidos pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Nicolas Maduro. "Vamos esperar a reunião com o presidente Chávez, vim unicamente saudá-los e dar-lhes as boas vindas em nome do presidente aos familiares que hoje nos visitam", afirmou Maduro à RCN Radio de Caracas. O grupo de familiares havia solicitado uma audiência com Chávez para que este intervenha em um eventual acordo humanitário entre o governo colombiano e as Farc. "A iniciativa desta viagem é muito importante para nós. Cremos muito na liderança do presidente Chávez em toda América Latina e que nos ajude para realmente impulsar o acordo humanitário", expressou Yolando Pulecio, mãe da ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt. A delegação de colombianos também conta com o professor Gustavo Moncayo, que caminhou 46 dias para chegar a Bogotá, em protesto para que as Farc libertassem seu filho. Chávez disse que viajará a Bogotá para reunir-se com Álvaro Uribe, para falar sobre a permutação dos seqüestrados.