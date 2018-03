Farc admitem morte de líder em operação do Exército colobiano

A guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) confirmou a morte de seu principal líder no litoral norte colombiano, Martín Caballero. Segundo o comunicado divulgado pela internet nesta terça-feira, 30, ele morreu no dia 25 de outubro em uma operação do Exército. As Farc afirmaram que Caballero, cujo nome real era Gustavo Rueda Díaz, morreu com outros 19 rebeldes. A operação reuniu 6 mil soldados nos Montes de María (departamento de Bolívar, 800 quilômetros a norte de Bogotá). "Vinte espartanos das Farc caíram nos Montes de María, quando enfrentavam uma matilha de 6 mil soldados das Forças Armadas, numa proporção de um guerrilheiro contra 300 adversários, artilharia pesada e aviação", diz o comunicado assinado pelo Bloco Caribe. Martín Caballero dirigia a divisão das Farc. As Farc não admitiram a morte de outros dois grandes líderes que, segundo o Exército, foram abatidos este ano em combates. Um deles é Tomás Medina Caracas, o "Negro Acacio", chefe da frente 16 e responsável pelo milionário negócio das drogas, supostamente abatido dia 1 de setembro. O outro seria Milton Sierra Gómez, o "J.J.", que mantinha 11 deputados em cativeiro desde 2003, todos mortos em junho, o mesmo mês da morte do líder rebelde. No comunicado, as Farc insultam o atual ministro de Relações Exteriores, Fernando Araújo, que esteve seqüestrado durante seis anos pelo grupo de Martín Caballero.