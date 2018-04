Farc anunciam libertação de mais três reféns

Os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram neste domingo, 3, que vão libertar mais três reféns, após esforços de mediação do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e de "outros governos amigáveis". Em comunicado, as Farc não fixaram a data da libertação dos reféns, identificados como Gloria Polanco, Luis Eládio Pérez e Orlando Beltrán; todos eles haviam sido seqüestrados em 2001. Veja também: Bento XVI receberá em audiência mãe de Ingrid Betancourt Na Colômbia, 29 guerrilheiros das Farc deixam as armas Saiba quem são as reféns Entenda o que são as Farc Cronologia: do seqüestro à libertação O ministro colombiano do Interior, Carlos Holguín, disse a jornalistas que o governo do presidente Alvaro Uribe dá boas vindas à decisão da guerrilha. "Estamos dispostos a fazer tudo o que for necessário para que esses cidadãos recuperem a liberdade", acrescentou. A partir de um esforço de mediação liderado por Chávez, as Farc libertaram dois reféns em 10 de janeiro; a guerrilha ainda mantém cerca de 40 reféns, entre eles três mercenários norte-americanos e a ex-senadora Ingrid Betancourt, seqüestrada pelas Farc em fevereiro de 2002 na floresta do Caquetá (sudoeste), junto com sua candidata a vice-presidente, Clara Rojas, libertada no dia 10 de janeiro graças a gestões do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Betancourt é uma das 44 pessoas que fazem parte de uma lista de seqüestrados, além de três americanos e dezenas de políticos, policiais e soldados, que as Farc pretendem trocar por 500 rebeldes presos.