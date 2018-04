Farc anunciam plano de libertar três reféns Os rebeldes colombianos das Farc pretendem entregar mais três reféns ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que no mês passado intermediou a soltura de duas reféns. O anúncio foi feito num comunicado do grupo rebelde numa televisão local. Os reféns colombianos estão no centro de uma disputa diplomática acirrada entre o anti-americano Chávez e o presidente colombiano Álvaro Uribe, aliado de Washington, depois de eles se desentenderem em torno da participação do venezuelano na ajuda com a libertação de reféns. As Farc --Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia-- disseram que planejam libertar Gloria Polanco de Losada, Luis Eladio Perez e Orlando Beltran porque suas condições de saúde estão precárias, depois de mais de seis anos como reféns em acampamentos dos rebeldes na selva. O comunicado das Farc entregue à emissora local Noticias Uno disse que a libertação será um gesto de reconhecimento aos esforços de Chávez e da senadora colombiana Piedad Cordoba de fechar acordos para a troca de reféns por rebeldes presos. "Pedimos que o presidente Hugo Chávez ou a senadora Piedad Cordoba recebam os legisladores Gloria Polanco de Losada, Luis Eladio Perez e Orlando Beltran ... pessoalmente ou através de delegados em território colombiano, devido à saúde (dos reféns)", disse o comunicado. Datado de 31 de janeiro, o comunicado disse que levará tempo garantir segurança para a libertação dos reféns. Um esforço inicial de Chávez para libertar os reféns fracassou. O anúncio foi feito um dia após colombianos planejaram uma marcha nacional contra as Farc e os sequestros. Ele pode colocar pressão sobre Uribe para chegar a um acordo de troca de reféns com os guerrilheiros. A campanha de segurança de Uribe, apoiada pelos EUA, vem enviando tropas para retomar áreas que já estiveram sob controle dos rebeldes, e a violência e os sequestros ligados ao conflito, que já dura quatro décadas, tiveram uma redução nítida. Mas os rebeldes continuam a lutar em áreas rurais isoladas. Entre os reféns chaves em mãos da guerra estão a política colombiana-francesa Ingrid Betancourt, refém desde 2002, e três norte-americanos capturados em 2003. Uribe e os guerrilheiros chegaram a um impasse sobre um acordo para a troca de 44 reféns chaves, devido à exigência dos rebeldes de que Uribe retire as tropas de uma área no sul da Colômbia, equivalente em extensão à cidade de Nova York, para facilitar a entrega dos reféns.