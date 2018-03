Farc anunciam que seguirão com luta armada na Colômbia

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) ignoraram o apelo do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, para que deponham as armas e anunciaram nesta quarta-feira, 30, que continuarão com a luta armada. "Com (o presidente da Colômbia, Álvaro) Uribe a paz não é mais que uma ilusão. A solução política ao conflito só é possível com outro governo", afirmou o líder guerrilheiro "Ivan Márquez", apelido de Luciano Marín, em uma entrevista à emissora Telesur. Veja também: Colômbia diz não precisar da França na mediação com as Farc Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região "A luta armada não está em questão. As causas que a motivaram não mudaram", disse o alto comandante das Farc em um trecho da entrevista antecipado nesta quarta. Assim, Márquez, que faz parte do Secretariado das Farc e se reuniu em novembro com Chávez em Caracas, ignorou o pedido do chefe de Estado venezuelano para que o grupo guerrilheiro detenha a luta armada e liberte todos os reféns que mantém em cativeiro "em troca de nada." Chávez reiterou nos últimos meses que "a guerra de guerrilhas faz parte da história", que o seqüestro é inadmissível como arma política e disse publicamente ao novo chefe das Farc, "Alfonso Cano", que a existência da guerrilha era a desculpa dos Estados Unidos para "ameaçar" países como a Venezuela. Márquez assegurou à Telesur que a nomeação de Cano como novo chefe máximo das Farc, em substituição a "Manuel Marulanda" ou "Tirofijo", "implica na continuidade dos planos" da guerrilha mais antiga da América Latina. Sobre a possibilidade de as Farc aceitarem o asilo político na França de combatentes presos em troca de libertar os reféns que mantêm em seu poder nas selvas colombianas, Márquez destacou que a sugestão "é uma afronta à dignidade dos guerrilheiros." "Os verdadeiros combatentes não mudam as montanhas da pátria nem as convicções por um humilhante expatrio em ultramar", afirmou. Ele também defendeu o seqüestro como via para conseguir a libertação dos guerrilheiros presos, ao afirmar que as Farc estão "em todo o seu direito de buscar por todos os meios a liberdade dos combatentes presos, tanto nas prisões do regime (Colômbia) quanto nas do império (EUA)." Resgate de Ingrid Segundo Márquez, o sucesso da operação militar colombiana que libertou, em 2 de julho, a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, três americanos e 11 militares e policiais, se deveu à "traição" dos guerrilheiros que tinham sob custódia. "Na pretensa operação, (o Exército da Colômbia) só colocou os helicópteros, todo o trabalho foi realizado por dois traidores", afirmou o dirigente das Farc.