Farc confirmam sequestro de general colombiano mas dizem querer retomar negociação de paz Os rebeldes da guerrilha colombiana Farc confirmaram em comunicado nesta terça-feira que sequestraram o general do Exército da Colômbia Rubén Darío Alzate, cuja captura no domingo levou o governo da Colômbia a suspender as negociações de paz, mas disseram que pretendem discutir a situação para retomar o diálogo.