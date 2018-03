Farc dizem que resgate de Betancourt foi traição As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) afirmaram nesta sexta-feira que o resgate da ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, de três norte-americanos e outros 11 reféns foi uma fuga resultante da traição de dois líderes rebeldes encarregados de vigiá-los. O resgate dos reféns foi uma ação bem-sucedida para o presidente Alvaro Uribe, que combate os rebeldes com ajuda financeira norte-americana. A guarda dos reféns era feita por Antonio Aguillar, conhecido como César, e Alexander Farfan, conhecido como Enrique Gafas. Os dois levaram os reféns para um helicóptero que os levaria até o líder das Farc. Na verdade, o helicóptero era controlado por agentes da inteligência colombiana. Segundo o governo, os dois guardiães foram enganados e pensavam que estavam na companhia de um grupo simpático aos rebeldes. Mas as Farc os acusam de traição. "A fuga dos 15 prisioneiros de guerra, na quarta-feira passada 2 de julho, foi consequência direta da desprezível conduta de César e Enrique, que traíram seu compromisso revolucionário e a confiança que neles foi depositada", disseram as Farc em um comunicado. O comunicado, assinado pelo secretariado do grupo, foi publicado no site da agência de notícias Bolivarian, que costuma publicar mensagens dos guerrilheiros. Ambos os rebeldes capturados na semana passada devem ser extraditados para os Estados Unidos, onde seriam julgados por sequestro. A versão das Farc contrasta com a dos advogados de César e de Gafas. Eles dizem que o Exército colombiano se infiltrou em seu sistema de comunicações e decifrou os códigos que a guerrilha utilizava. Já alguns veículos da imprensa disseram que o governo pagou pelos reféns, o que foi negado pela Colômbia. Apesar de lamentar a traição, as Farc se dizem dispostas a negociar. "Independentemente deste episódio inerente a qualquer confronto político e militar, em que há vitórias e revezes, mantemos nossa política de fazer acordos humanitários que busquem a troca e protejam a população civil dos efeitos do conflito", escreveram. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)