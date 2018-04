Farc encerram libertações com entrega de ex-deputado

O ex-deputado regional Sigifredo López será libertado nesta quinta-feira, 5, pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e voltará para casa, em Cali, após quase sete anos de sequestro, se a entrega ocorrer sem problemas. Os helicópteros fornecidos pelo Brasil para a missão humanitária estão em Cali, capital do departamento de Valle del Cauca, e partirão, por volta das 8h (11h de Brasília), em busca do político. Veja também: Após libertações, Uribe diz que não se deixará enganar por Farc Alan Jara acusa Uribe de não fazer nada por reféns das Farc Farc prometem libertação de seus últimos reféns políticos Cronologia dos sequestrados das Farc Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Jornalistas analisam participação do Brasil A volta para casa do político colocará fim à libertação de seis reféns prometida pela guerrilha, que, no domingo, entregou três policiais e um soldado e, na terça-feira, o ex-governador Alan Jara à missão humanitária liderada pela senadora de oposição Piedad Córdoba. López é o único sobrevivente dos 12 deputados sequestrados pelas Farc em 11 de abril de 2002 em um violento ataque à sede da Assembleia, no centro de Cali, capital regional. O ex-deputado poderá dar novas informações para esclarecer em que circunstâncias dos políticos foram mortos em cativeiro em junho de 2007. Segundo o governo colombiano, seus 11 companheiros foram mortos em junho de 2007, executados por guerrilheiros após o encontro com um grupo inimigo "não identificado". As Farc afirmam que os reféns foram atingidos pelo fogo cruzado em combate com o Exército. López estaria doente em um acampamento diferente dos companheiros de cativeiro durante o confuso incidente. A entrega dos restos dos legisladores foi outro calvário aos parentes, que conseguiram, por fim, enterrá-los semanas mais tarde em Cali. Assim como na operação de domingo e de terça-feira, os helicópteros Cougar, tripulados por pilotos civis brasileiros, partirão rumo a um lugar não definido, desta vez aparentemente nas montanhas que margeiam o Pacífico colombiano, 600 quilômetros ao sudoeste de Bogotá. Participarão da operação Córdoba e delegados do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). O delegado da entidade na Colômbia, Christophe Beney, confirmou a contratação de um piloto civil colombiano para que ajudasse a dirigir as aeronaves, devido à complexidade do voo. "Contratamos um piloto civil colombiano para que acompanhasse, só para este trajeto, os pilotos brasileiros pela viagem perigosa e delicada, e não queríamos arriscar nada", declarou Beney. A família do ex-deputado teve uma prova de sua sobrevivência em 30 de março, quando o refém insistiu na necessidade de uma troca humanitária de sequestrados por guerrilheiros presos, e, em junho, chegaram as últimas informações sobre ele. O presidente colombiano, Álvaro Uribe, que na terça-feira visitou Alan Jara em Villavicencio, centro, disse que insistirá no cerco humanitário ou resgate dos 22 membros da polícia que permanecem sequestrados e que as Farc querem trocar por rebeldes presos. "Estamos prontos para a paz, não para o engano; estamos prontos para o acordo humanitário, não para reforçar o terrorismo", afirmou o governante.