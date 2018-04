Farc entregarão provas de vida de três reféns americanos

A guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) entregará provas de vida dos três americanos seqüestrados em 2003 no sul do país, afirmou nesta sexta-feira, 9, a senadora colombiana Piedad Córdoba. Veja também: Uribe anuncia reunião após encontro de Chávez com Farc Chávez minimiza protestos cantando no Chile Farc aprovam mediação de Chávez Comunidade estudantil acusa Chávez por violência Partidários e opositores de Chávez se enfrentam no Chile Chávez está entre os cinco mais sexy da Venezuela Córdoba, que atua como mediadora para um acordo de libertação de reféns das Farc, disse à emissora colombiana Caracol que esta promessa foi feita na quinta-feira, 8, por Luciano Marín, conhecido como "Ivan Márquez", membro da cúpula do movimento rebelde. O insurgente se reuniu na quinta-feira em Caracas com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que também tenta um acordo entre o governo colombiano e as Farc para a libertação dos reféns. "A carta que 'Ivan Márquez' me entregou ontem responde dizendo que serão entregues provas de vida dos americanos, o que me parece um avanço importantíssimo, porque eles não queriam isso", afirmou a parlamentar, que participou da reunião entre Chávez e o rebelde. As Farc seqüestraram em fevereiro de 2003 os americanos Thomas Howes, Keith Stansell e Marc Gonçalves, depois de provocar a queda do pequeno avião no qual eles recolhiam informação sobre narcóticos em Caquetá, 400 quilômetros ao sul de Bogotá. Os três americanos foram incluídos na lista de políticos, soldados e policiais que devem ser trocados por cerca de 500 guerrilheiros presos. A senadora pediu ao presidente colombiano, Álvaro Uribe, que facilite uma reunião de Chávez com o chefe das Farc, Pedro Antonio Marín, mais conhecido como "Manuel Marulanda". Entre os 45 reféns das Farc também está a ex-candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt. A senadora Córdoba lembrou que, tal como Chávez mencionou na quinta-feira, as Farc também se comprometeram a dar provas de vida dela. Otimismo americano Também nesta sexta-feira, o embaixador dos Estados Unidos na Colômbia, William Brownfield, disse que o trabalho de mediação do presidente venezuelano deve levar à libertação de reféns. "No fim, devemos lembrar que há um propósito para isto, e não é manter reuniões, falar de detalhes; o propósito deste processo é conseguir a libertação de todos os seqüestrados que estão em mão das Farc", afirmou Brownfield. O diplomata classificou como positiva a reunião de Chávez com o líder guerrilheiro e as provas de vida dos reféns que o grupo se comprometeu a enviar, mas reiterou que o objetivo final deve ser a libertação dos seqüestrados.