Farc estão prontas para libertar 4 reféns, diz Venezuela As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) já enviaram às autoridades venezuelanas as coordenadas do lugar onde serão libertados quatro reféns ao presidente Hugo Chávez, informou na segunda-feira o ministro do Interior, Ramón Rodríguez Chacín. Ele acrescentou que espera iniciar a operação de libertação na primeira hora de quarta-feira. "Quero anunciar que já temos com precisão o lugar onde se encontram os quatro reféns em poder das Farc para (...) serem entregues a nosso Comandante em Chefe e a senadora Piedad Córdoba", disse na segunda-feira o ministro Ramón Rodríguez Chacín em entrevista coletiva. Na semana passada, o mais antigo grupo rebelde colombiano confirmou que libertaria "sem pressões" os ex-parlamentares Gloria Polanco, Orlando Cuéllar, Eladio Pérez e Jorge Eduardo Gechem Turbay. O ministro acrescentou que espera que o governo de Bogotá autorize de forma imediata a operação de resgate e que as autoridades venezuelanas estão prontas para "sair na quarta-feira na primeira hora". A Cruz Vermelha Internacional confirmou a informação e explicou que ativará os mecanismos para garantir a operação. "Estamos em contato com ambos os governos e amanhã o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tentará obter as garantias de segurança do governo colombiano para a operação", disse um porta-voz da entidade em Bogotá. Os familiares dos reféns receberam com alegria a notícia e pediram às autoridades colombianas que garantam as condições para um retorno "tranquilo e feliz" de seus parentes. "O que nós pedimos é seriedade e compromisso do governo colombiano para facilitar a entrega", disse Angela de Pérez, esposa de Eladino Pérez. Em janeiro, as Farc entregaram as políticas Clara Rojas e Consuelo González como um gesto de desagravo a Chávez, a quem Bogotá excluiu da mediação para uma troca humanitária de reféns por guerrilheiros presos. O ministro Rodríguez denunciou que o governo de Alvaro Uribe, com quem Caracas mantém tensas relações depois da exclusão de Chávez da negociação, realiza "fortes operações" militares nas regiões onde estariam os sequestrados. As Farc mantêm sequestradas mais de 40 pessoas, incluindo a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt e três cidadãos norte-americanos.