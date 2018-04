Farc exigem acordo humanitário para libertar 22 reféns

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) reivindicaram, em duas mensagens divulgadas nesta segunda-feira, 9, um acordo humanitário para a libertação de 22 militares e policiais sequestrados em troca de guerrilheiros presos. A declaração consta de uma nota do líder das Farc, "Alfonso Cano", e em um comunicado do Secretariado (comando central) da organização, entregues à senadora Piedad Córdoba na quinta-feira passada, durante a libertação do ex-deputado regional Sigifredo López. Veja também: Simpatizar com as Farc não é crime, diz Correa Cronologia dos sequestrados das Farc Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Jornalistas analisam participação do Brasil Na mesma semana, outros cinco sequestrados tinham sido soltos: outro político, três policiais e um militar. As Farc destacaram que, após as seis libertações unilaterais, o destino dos últimos 22 reféns "passíveis de troca" dependerá da negociação de um acordo humanitário com o governo. Os rebeldes pretendem trocar os 22 policiais e militares, entre os quais alguns que estão há mais de 11 anos sequestrados, por 500 guerrilheiros presos, entre eles "Simón Trinidad" e "Sonia", extraditados aos Estados Unidos. "Devemos persistir na busca dos acordos sem esquecer nem um momento Simón, Sonia e todos nossos presos", expressou o chefe máximo das Farc em nota dirigida a Córdoba, que lidera o movimento Colombianos pela Paz. Nela, Cano também agradeceu ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que participou das operações de recolhida dos libertados junto a Colombianos pela Paz, e o governo do Brasil, neste caso pelo apoio logístico que prestou. "Acima dos obstáculos, calúnias e provocações oficiais, cumprimos", ressaltou Cano, que reiterou os "imensos reconhecimentos" das Farc a Piedad Córdoba e a seu movimento pelo compromisso com a convivência democrática. A outra nota está assinada pelo Secretário do Estado-Maior Central das Farc, que é liderado por Cano. Nela, também se exige o acordo humanitário, algo com o que concordaram Sigifredo López e o outro civil libertado, o ex-governador Alan Jara. Ainda nesta segunda-feira, o Exército colombiano informou que seis militares morreram em Morales, a 700 quilômetros de Bogotá, em um ataque de guerrilheiros. A ação, com granadas e tiros, matou um suboficial e cinco soldados, segundo a agência France Presse.