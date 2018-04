Farc libertam mais 4 reféns na Colômbia Os rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) libertaram quatro políticos do país e os entregaram a uma delegação da Venezuela enviada à selva colombiana, após um acordo intermediado pelo presidente Hugo Chávez, afirmou a Cruz Vermelha nesta quarta-feira. Segundo a chefe da organização na Colômbia, os políticos Jorge Eduardo Gechem, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán e Gloria Polanco já estão com representantes da entidade. "Eles estão em nossas mãos. Parece que o estado de saúde permite uma viagem a Santo Domingo e depois a Caracas", afirmou a jornalistas Barbara Hintermann. A libertação ocorreu em uma área do Departamento de Guaviare, onde as forças da Colômbia suspenderam suas operações militares por 12 horas. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)