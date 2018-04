Farc libertarão quatro reféns, diz chanceler francês As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) libertarão quatro reféns e não três, como informou em um primeiro momento, disse na quarta-feira o chanceler francês, Bernard Kouchner, após reunir-se com o presidente venezuelano, Hugo Chávez. No início de fevereiro, as Farc anunciaram que entregariam a Chávez os ex-parlamentares Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán e Gloria Polanco de Losada, devido ao fragilizado estado de saúde dos três. O também ex-congressista Jorge Eduardo Gechem poderia se unir a esse grupo. "Tratamos também da libertação dos reféns das Farc, que acontecerá em alguns dias, em alguma semanas. O presidente Chávez nos disse que há um quarto refém que será libertado, não somente três", disse Kouchner após conversar com o presidente venezuelano. O chanceler não especificou quem seria o quarto possível refém a ser libertado, embora tenha dito se tratar de um "parlamentar". Mais cedo na quarta-feira, a esposa de Gerchem disse que ele poderia ser libertado após seis anos em poder da guerrilha. Chávez, que defendeu a retirada das Farc da lista de grupos terroristas após a libertação unilateral pela guerrilha das políticas Clara Rojas e Consuelo González, garantiu recentemente que já realizou os primeiro contatos com os rebeldes para uma nova libertação de reféns. (Por Enrique Andrés Pretel)