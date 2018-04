Farc libertariam ex-senador colombiano em breve Um ex-senador sequestrado há seis anos pela maior guerrilha esquerdista da Colômbia pode ser libertado em breve, afirmou na quarta-feira a mulher dele, que foi informada da manobra por uma parlamentar próxima do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e dos rebeldes. Lucy de Gechem, mulher do senador Jorge Eduardo Gechem, disse que não possuía detalhes sobre a libertação do ex-senador, sequestrado no dia 20 de fevereiro de 2002 quando guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) obrigaram a tripulação de um avião no qual ele viajava a aterrissar em uma estrada do sul do país. "Acabo de receber uma saudação da senadora Piedad Córdoba dizendo que não poderá comparecer à missa realizada neste momento em nome da libertação de meu marido, Jorge Eduardo Gechem, e pedindo que se comunique a Huila (região do ex-senador) que Jorge Eduardo será libertado dentro em breve e que se aguardem notícias nos próximos dias", afirmou a mulher do político à rádio Caracol. A senhora Gechem disse não saber se seu marido, que ocupava o cargo de presidente da comissão de paz do Senado à época do sequestro, seria libertado junto com outros três congressistas a serem entregues pelas Farc a Córdoba e ao presidente venezuelano. "Ela (Córdoba) telefonou para mim de Caracas, mas disse que amanhã chegaria a Bogotá e que nos veríamos amanhã, aqui", afirmou. (Reportagem de Nelson Bocanegra)