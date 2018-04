Farc mataram 11 políticos por paranoia, diz ex-deputado liberado A maior guerrilha esquerdista da Colômbia assassinou por paranoia 11 políticos que mantinha sequestrados na selva, disse nesta quinta-feira o ex-deputado Sigfredo López, que qualificou o ato como um crime de guerra produto da covardia de seus captores. López, 45 anos, foi libertado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) depois de permanecer sequestrado durante quase 7 anos e foi entregue no sudoeste do país a uma missão humanitária, liderada pela senadora Piedad Córdoba, que contou com o apoio logístico do Brasil. O advogado revelou que seus companheiros foram assassinados com disparos feitos pelos rebeldes em meio a um incidente de fogo amigo, quando guerrilheiros de outra coluna chegaram sem avisar ao acampamento onde eles permaneciam sequestrados. "Mataram por pura covardia. Isso foi um vil assassinato, é o que se chama de crime de guerra, por paranoia. Porque eles têm uma ordem que, se lhes vão tomar o troféu, primeiro assassinam. Porque eles pensam que é covardia deixá-los tomar", afirmou López em uma coletiva de imprensa. Os 12 deputados foram sequestrados pelas Farc em abril de 2002 na cidade de Cali, quando um comando guerrilheiro se fez passar por efetivos do Exército e da polícia, retirando os parlamentares do edifício onde se encontravam alegando uma falsa ameaça de bomba. As mortes ocorreram em 18 de junho de 2007, e a guerrilha assegurou que os políticos haviam morrido em meio ao fogo cruzado em uma fracassada tentativa de resgate feita por um grupo militar não-identificado. O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, negou a versão e acusou os rebeldes de ter assassinado os políticos. (Por Luis Jaime Acosta)