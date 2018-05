Farc planejaram sequestros no exterior, diz governo colombiano As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia planejaram desde 2003 sequestros no Paraguai, Peru e Venezuela para reforçar seus cofres, no momento em que o grupo começava a enfrentar uma ofensiva militar sem precedentes por parte do governo, disse o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, na quinta-feira.