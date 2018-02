Farc quer restabelecer contatos por reféns, diz Correa As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estariam enviando mensagens por meio de interlocutores no Equador para restabelecer contatos com o país andino visando a libertação de reféns, disse o presidente Rafael Correa. O líder nacionalista assegurou, na noite de quarta-feira em entrevista televisionada, que aspira o restabelecimento de um contato humanitário com a guerrilha para conseguir a libertação de reféns, inclusive da política franco-colombiana Ingrid Betancourt. "Não temos contato direto, mas é óbvio que há cidadãos que vivem no Equador que têm contato indireto com as Farc e eles têm nos mandado mensagens de que as Farc querem estabelecer contato", afirmou, sem dar detalhes. O governo estaria avaliando a possibilidade de o contato com o maior grupo guerrilheiro colombiano ser o ministro de Segurança Interna e Externa, Gustavo Larrea, que assegurou à imprensa estrangeira que os contatos haviam sido interrompidos desde inícios de março. Larrea havia dito anteriormente que nenhum país que havia participado de missões humanitárias havia recebido algum contato das Farc para a libertação dos reféns desde a morte do líder guerilheiro Raúl Reyes em uma operação militar colombiana realizado na selva equatoriana. O Exército da Colômbia bombardeou no dia primeiro de março um acampamento das Farc em território equatoriano, ação que provocou uma crise regional e a ruptura de relações diplomáticas entre Equador e Colômbia. Correa acusou o presidente colombiano, Alvaro Uribe, de "não ter a vontade política para libertar reféns", entre os quais se encontram equatorianos, motivo pelo qual insistiu em que fará tudo o que for possível para ajudar na missão humanitária. A Colômbia reiterou que os únicos países autorizados a promover gestões humanitárias são a França, Espanha e a Suíça, além da Igreja Católica. O presidente venezuelano, Hugo Chavez, conseguiu a libertação de outros sequestrados e, como Correa, disse que, se voltarem a contactá-lo, fará tudo a seu alcance para libertar os reféns de acampamentos das Farc. (Por Alexandra Valencia)