Farc seqüestram nove pessoas no oeste da Colômbia

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia seqüestraram nove pessoas que viajavam em uma lancha pelo rio Atrato, no departamento de Chocó (oeste), segundo informaram nesta sexta-feira, 18, autoridades locais. Veja também: Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região O governador de Chocó, Patrocinio Sánchez, disse que oito das 17 pessoas que foram seqüestradas inicialmente pela frente 34 das Farc já foram libertadas. "Até o momento foram resgatados oito dos seqüestrados, sendo eles seis adultos e duas crianças", disse o governador. Sánchez disse ainda que os resgatados informaram que um outro grupo de seqüestrados já foi libertado pelos rebeldes, e afirmou que as tropas estão tratando localizá-los."Eles estão em poder da frente 34 das Farc, que opera nessa região do Atrato. Os oficiais nos confirmaram que os libertados estão em boas condições", acrescentou. Além disso, o governador indicou que existe a possibilidade de que os guerrilheiros tenham outras quatro pessoas que também embarcaram em seu poder.