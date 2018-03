Farc sequestrou 20 pessoas, diz autoridade colombiana Supostos guerrilheiros esquerdistas sequestraram nesta quinta-feira 20 trabalhadores, inclusive alguns ex-paramilitares de direita, numa região agropecuária do noroeste da Colômbia, segundo uma fonte oficial. O caso ocorreu perto da localidade de La Caucana, município de Taraza, Departamento de Antioquia, cerca de 350 quilômetros a noroeste de Bogotá, segundo a secretária municipal de Governo, Nuris Escobar. De acordo com informações preliminares citadas por ela a jornalistas, os trabalhadores foram capturados por rebeldes da Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), maior guerrilha do país, que tem cerca de 17 mil militantes. As vítimas se dirigiam para um seringal que é parte de um projeto de reabilitação de ex-paramilitares que aderiram à desmobilização prevista no processo de paz com o governo. O sequestro ocorre a 16 dias de eleições municipais e regionais na Colômbia, historicamente sabotadas pelas guerrilhas envolvidas na guerra civil que já dura quatro décadas. O Exército e a polícia enviaram forças à região para tentar resgatar os reféns, levados para uma zona montanhosa, segundo fontes de segurança. (Por Luis Jaime Acosta)