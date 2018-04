Farc: Troca de prisioneiros só será possível sob novo governo As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram na terça-feira que os 49 reféns atualmente em seu poder só recuperarão a liberdade numa troca com um novo governo, ao mesmo tempo em que classificou de "miserável" o presidente colombiano, Alvaro Uribe, por sua decisão de suspender a mediação que vinha sendo realizada pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez. É a primeira reação da principal guerrilha colombiana à decisão de Uribe de suspender a mediação de Chávez e da senadora oposicionista do Partido Liberal Piedad Córdoba, para buscar uma troca humanitária de prisioneiros. "Miserável, muito miserável a atitude de Uribe ao suspender a mediação humanitária do presidente Hugo Chávez e da senadora Piedad Córdoba, quando era a única esperança de se conseguir uma troca de prisioneiros na Colômbia", disseram as Farc em comunicado enviado à Reuters por email. "Para que haja troca e para que haja paz, precisamos de um novo governo verdadeiramente democrático, fundado na soberania do povo e na justiça social", acrescenta o comunicado. A decisão de Uribe, que assumiu a Presidência em 2002 e foi reeleito no ano passado para um segundo mandato que terminará em 2010, provocou uma enérgica reação de Chávez, que o chamou de mentiroso e o acusou de não querer a paz na Colômbia, país abalado por um violento conflito interno que já dura quatro décadas. Uribe, que com o apoio dos Estados Unidos promoveu uma agressiva campanha militar contra as Farc, obrigando o grupo a realizar um recuo estratégico, acusou o colega venezuelano de legitimar o terrorismo, de liderar um projeto expansionista e de incendiar o continente com constantes agressões a diferentes governos. O confronto verbal entre os dois presidentes levou à pior crise diplomática entre os dois países em anos, que se agravou nesta terça-feira com a decisão de Chávez de chamar seu embaixador em Bogotá para consultas. (Por Luis Jaime Acosta)