Fazendeiros argentinos voltam a greve por taxa de exportação Fazendeiros argentinos anunciaram na terça-feira planos de iniciar sua terceira paralisação em dois meses contra as taxas maiores sobre as exportações de grãos. Os fazendeiros vão começar a interromper as exportações de grãos a partir da manhã de quarta-feira até 2 de junho para protestar contra o reajuste da taxa de exportação, disse Mario Llambias, presidente da associação agrícola CRA, um dos quatro principais do gênero na Argentina. (Reportagem de Lucas Bergman)