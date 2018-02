Fernão Dias continua sem previsão de liberação no sentido BH

A Rodovia Fernão dias continua totalmente interditada no sentido Belo Horizonte, segundo informou às 11h30 deste sábado, a Autopista Fernão Dias, concessionária responsável pela via. Não há previsão para liberação da pista. No local, há registro de lentidão do km 89 ao 86 e entre os quilômetros 82,5 e 79, no sentido Belo Horizonte.

A concessionária recomenda que os motoristas não utilizem a Fernão Dias no sentido Belo Horizonte e indica como opção ao motorista o acesso a um viaduto no km 79, onde é possível seguir pela Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, até Mairiporã, na Grande São Paulo, onde há saída para a rodovia na parte liberada.Para voltar para São Paulo é preciso retornar no km 79, utilizar a saída para a Rodovia Presidente Dutra até Jacareí, onde há acesso à Rodovia Dom Pedro, e novamente a Fernão Dias em Atibaia.

Para caminhões e veículos pesados a única alternativa é a volta para a capital e não utilização da via.

A Fernão Dias foi interditada às 16h de ontem, na altura do km 77,5, na região de São Paulo, por conta de deslizamento em uma área de maciço rochoso que atingiu a estrutura e deslocou parte de um viaduto da pista. Desde às 19h30 de ontem, equipes da Autopista trabalham na avaliação dos estragos e obras emergenciais, na altura do km 79.

Opções para o motorista

No quilômetro 79, onde a pista sentido Belo Horizonte está fechada, há um retorno. Para voltar para São Paulo, é possível utilizar o retorno no km 79, acessar a Rodovia Presidente Dutra até Jacareí, onde acessa a Rodovia Dom Pedro, e novamente a Fernão Dias, em Atibaia.

Segundo a concessionária, as chuvas frequentes desta semana podem ter causado o deslizamento.